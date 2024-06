Momenti di relax per alcuni ex Fiorentina come Alino Diamanti e Dario Dainelli, riuniti oggi per festeggiare il compleanno dell'ex capitano viola. Diamanti, attivissimo come sempre sui social, ha fatto gli auguri a Dainelli, scherzando poi sul posto in mezzo al verde dove si svolgeva la festa di compleanno.

Una piscina e alcune viti sullo sfondo, con Diamanti che ha scherzato: “Ogni anno veniamo qui e vogliamo ringraziare Diego Della Valle. Grazie Diego”, tra le risate generali.