Zetti: "Commisso? Il discorso di un candidato politico. Sembrava Berlusconi"

Sul discorso fatto dal presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, nella giornata di ieri, troviamo su La Nazione un commento a firma Cosimo Zetti, il responsabile delle pagine sportive del quotidiano.

“Come Berlusconi”

“Diciamoci la verità - scrive Zetti - il messaggio di Giuseppe Commisso è sembrato più il discorso di un candidato politico che quello del presidente di una società di calcio. Intanto l'ambientazione, con la scrivania, la libreria, le foto e pure il gagliardetto della Regione Toscana (sarà stato contento Eugenio Giani)”. Qualcosa di già visto, quasi un deja vu, soprattutto se pensiamo al video in cui Silvio Berlusconi annunciò di volersi candidare alle elezioni politiche del 1994".

“Tutto studiato e professionale”

E poi: “Tutto studiato e molto professionale, ma anche tutto molto americano, compresi la postura, il modo di gesticolare, le promesse, i ringraziamenti e un pizzico di sana retorica politica e sportiva”.