Solomon col fiato sospeso: lo scenario più probabile che si va configurando

Ci sarà Manor Solomon nella trasferta di Conference League contro il Crystal Palace? E' una domanda che è giusto porsi stando alla siutazione attuale.

Presente a Londra

L'attaccante preso in prestito dal Tottenham, è un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia che prevedeva una sua presenza già sabato scorso contro il Verona, ma alla fin potrebbe partire insieme al gruppo per Londra.

…ma con partenza in panchina

Da escludere però una sua presenza da titolare in campo: inizialmente lascerà spazio a Gudmundsson che, al pari di Fagioli, sarà sicuro titolare giovedì sera, in quanto squalificato lunedì prossimo in campionato contro la Lazio.

E' questo lo scenario più probabile che si va configurando in queste ore anche se molte certezze ce le darà solo l'allenamento di rifinitura che ci sarà domani.