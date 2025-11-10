Ferrea presa di posizione del presidente Commisso che, attraverso i canali ufficiali della Fiorentina, fa sapere che le voci sulla vendita del club sono “false e prive di fondamento” tramite un comunicato ufficiale.

Il comunicato

Nel testo, si legge: “Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita.”

La risposta

Parole che arrivano in risposta al procuratore Massimo Brambati, che oggi avrebbe affermato che la Fiorentina sarebbe in vendita, come comunicatogli da una persona vicina al Presidente, per una cifra attorno ai 300 milioni di euro.