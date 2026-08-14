De Santis: "Mi sbilancio, Mastantuono può impattare come Nico Paz a Como. Pellegrino funziona, seguendo le orme di Retegui..."

Tra i nove acquisti di questo mercato estivo della Fiorentina, due sono argentini: Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino. Di loro ha parlato l'agente Lorenzo De Santis a Tuttomercatoweb.com, partendo dal trequartista di proprietà del Real Madrid: “Su di lui mi sono sbilanciato: se trova le condizioni giuste, può impattare come Nico Paz a Como. Ha personalità da vendere, oggi compie 19 anni e ha un margine di crescita molto importante”.

“Mastantuono può impattare come Nico Paz. Pagato tanto perché…”

E aggiunge: “Mastantuono ha già giocato con il River e vissuto una prima stagione al Real dove è stato sfortunato, ma è un giocatore che si era messo in luce già quando aveva 14-15 anni. Ora è pagato una cifra altissima, ma proprio perché con quelle qualità ha fatto subito intendere che c'era qualcosa di diverso”.

“Pellegrino? In Italia il 9 funziona. E come Retegui all'Atalanta può trovare continuità”

Su Pellegrino: “Mi piace molto, come Retegui ha avuto bisogno di qualche cambio di maglia per trovare continuità. Il Parma è stato lungimirante nel prenderlo e nel farne una plusvalenza importante. Non fa impazzire gli argentini come tipo di attaccante, invece da noi un 9 funziona tanto. Credo che come fu per Retegui al primo anno all'Atalanta dopo il Genoa, lo stesso potrebbe succedere con Pellegrino da Parma a Firenze”.