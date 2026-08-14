Pellegrino: "Vado via da Parma a testa alta, ho dato tutto. Porterò sempre nel cuore queste emozioni"

Mateo Pellegrino è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L'argentino ha salutato Parma con un post su Instagram: “Oggi è arrivato il momento di salutare quella che, in questo ultimo periodo, è stata la mia casa. È difficile trovare un luogo e sentirsi parte di esso in così poco tempo. Fin dal primo giorno, sia io che la mia famiglia ci siamo sentiti accolti, rispettati e circondati da un affetto che porteremo sempre con noi”.

“Parma è stata casa mia”

“Me ne vado a testa alta, con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso, ogni giorno e in ogni momento, per questa maglia e per questa città. Porto con me una profonda gratitudine verso i miei compagni, lo staff tecnico, tutte le persone che ho incontrato lungo questo meraviglioso percorso e, soprattutto, verso i tifosi. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato fin dal primo giorno e per esserci stati sempre, nei momenti belli e in quelli più difficili”.

“Vado via a testa alta, ho dato tutto”

“Ho vissuto emozioni e gioie che porterò per sempre nel cuore, così come ho attraversato momenti più complicati che mi hanno fatto crescere. Ma una cosa è certa: un pezzo del mio cuore rimarrà per sempre a Parma. Grazie Parma, per avermi fatto sentire a casa. Grazie per avermi permesso di indossare questa maglia e di essere parte della tua storia. Sono stato, sono e sarò sempre un privilegiato per aver fatto parte di questa grande famiglia”.