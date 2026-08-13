UFFICIALE: La Fiorentina ha un nuovo centravanti. Ecco Pellegrino

Dopo le visite mediche, svolte questa mattina a Villa Donatello, e le firme sul nuovo contratto adesso è ufficiale: Mateo Pellegrino è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante argentino classe 2001 lascia il Parma per i Viola, a darne la notizia è lo stesso club gigliato con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

“ACF comunica di aver acquistato a titolo definitivo Mateo Pellegrino”

Questa la nota della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pellegrino dal Parma Calcio 1913. Pellegrino, nato a Valencia (Spagna) il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Parma, anche le maglie dell’ Atletico Platense, dell’ Estudiantes e del Velez Sarsfield. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 12 gol”.

Queste le prime immagini di Mateo Pellegrino con la maglia della Fiorentina addosso: