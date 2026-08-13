La richiesta della Fiorentina per Kean è troppo alta per il Betis: gli spagnoli virano su un altro attaccante della Serie A

Nelle ultime ore a far tremare i tifosi viola oltre al Como, che ormai da piu di un mese segue da vicino il centravanti, ci aveva pensato un club spagnolo, incontrato dalla Fiorentina ormai piu di un anno fa in Conference League. Secondo quanto riportato dai media locali, il Betis Siviglia nella giornata di ieri aveva chiesto informazioni alla Fiorentina per Moise Kean.

La richiesta della Fiorentina ha bloccato l'interesse del Betis

I biancoverdi cercano un nuovo centravanti e hanno effettuato un sondaggio anche per il nuovo numero 9 della Fiorentina. L'affare, nonostante tutto, appariva di per sé improbabile già per le condizioni di partenza: la richiesta di 40 milioni di euro è un enorme ostacolo per il Betis. Le disponibilità economiche del club sono ben inferiori e non c'è ancora una trattativa concreta. Senza che la Fiorentina possa anche solo rispondere ad un eventuale interessamento del Betis però, il club andaluso quest'oggi ha sondato un altro attaccante del campionato italiano.

Gli spagnoli virano su un altro attaccante della Serie A

Quest’oggi infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sui loro canali YouTube, è stato registrato l’interesse del Betis per Santiago Gimenez del Milan: i due hanno riferito che il club spagnolo ha chiesto informazioni sul centravanti. Al momento, però, la pista viene considerata fredda. La squadra più vicina resta il Porto, che ha avviato una trattativa con il Milan senza però aver ancora raggiunto l'intesa definitiva. In questo momento Gimenez è ai box per un problema alla caviglia, già operata a gennaio, accusato durante l'ultima gara del Mondiale, e si sta allenando a parte. Al suo rientro, inoltre, dovrà fare i conti con la concorrenza del nuovo arrivato Gonçalo Ramos, destinato a partire titolare.