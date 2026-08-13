"Il Como ha fatto solo grandi cose, ma adesso serve un centravanti. Kean? Difficilmente la Fiorentina vorrà privarsene"

Questo pomeriggio l'ex direttore di Tuttosport Gianni Visnadi, durante un collegamento con Radio Sportiva, analizzando il mercato del Como ha avuto modo di commentare anche il forte interessamento per Moise Kean della Fiorentina.

“Per il momento ci sono solo cose belle da dire sul Como. Hanno dimostrato di avere un progetto, parola che spesso fa ridere ma a Como no, che permette di lavorare in continuità. Oltre che un gruppo dirigenziale ristretto, all'interno non ci sono capi, ed un allenatore che ha le idee molto chiare, dotato di un'agenda con numeri di telefono importanti che in questi anni gli hanno permesso di andare a comprare giocatori che oggi valgono piu di quello che sono stati pagati. A differenza di quanto accade quasi ovunque”.

“Ci sono squadre che hanno speso tanti milioni per giocatori che adesso valgono meno"

Ha anche aggiunto: “Abbiamo spesso parlato di Milan e di Juventus, ma la Serie A è piena di squadre che hanno comprato giocatori piu famosi, pagandoli come i giocatori del Como, ma che adesso valgono molto meno. I Lariani da questo punto di vista hanno dimostrato di essere una società virtuosa e che si muove con cognizione di idee”.

“Difficilmente riesco a ipotizzare che la Fiorentina decida di vendere Kean”

Ha poi parlato anche dell'esigenza del Como di comprare un centravanti da Champions League: “Sono d'accordo con chi sostiene che adesso serva un attaccante di livello per affrontare gli impegni della prossima stagione. Non so se è chiusa la questione Moise Kean, ma credo che la Fiorentina, con il mercato estremamente ambizioso che sta portando avanti, non mi aspetto che adesso venda il suo centravanti. Mi sembrerebbe voler rovinare quanto fatto finora, ma se il Como riuscisse a prenderlo diventerebbe una squadra da temere. E' vero che sono giovani e che dovranno gestire il doppio impegno, e la tanta inesperienza in campo internazionale, ma le basi di partenza sono ottime”