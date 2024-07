L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco 'Ciccio' Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola: “Il mercato ancora non è iniziato, almeno finché non finisce l'Europeo. Vale per tutte le squadre, tranne qualcosina che si sta muovendo. Oggi il mercato si muove tutto l'anno, non c'è l'imminente bisogno di intervenire freneticamente. L'unica cosa che mi ha stupito è il mancato rinnovo di Bonaventura”.

“Avrei scommesso ancora su Castrovilli. Terracciano…”

Su Castrovilli: “Sapete come la penso, vorrei riprovare a contrattare perché il giocatore se lo meriterebbe, si è visto negli ultimi tempi. Io avrei fatto ancora una scommessa, ma la Fiorentina avrà avuto le sue buone ragioni. Terracciano da cambiare? La stragrande maggioranza dei tifosi non è contenta, però secondo me garantisce tanta affidabilità. In prospettiva, però, la Fiorentina sembra cercare un portiere in ascesa con altre prospettive, tipo un Caprile. Non vedo comunque l'esigenza di cederlo, per ora aspettiamo ad affrettarci nei giudizi”.

“Che ci fa la Fiorentina con Ikoné?”

Sul mercato aggiunge: “Tanti giocatori lasceranno questa squadra, dovranno lasciare. Con Ikoné ad esempio, dopo tre anni che ci fa la Fiorentina? Sottil è un altro che deve andare a giocare da qualche altra parte, sarebbe da cambiare l'attacco. Però la società avrà idee chiare, un budget definito. Partiamo dal presupposto che il prossimo campionato dovrà essere migliore di quello appena passato, quindi dall'ottavo posto in su, non sotto. E sarà dura”.