Fiorentina-Sassuolo asse caldo: non solo Grosso, c'è un attaccante che potrebbe rientrare subito nelle trattative
Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, non ci sarebbe solo il nome di Fabio Grosso tra i profili caldi nelle trattative tra Fiorentina e Sassuolo di queste ore.
Piace un attaccante del Sassuolo
Anche un attaccante neroverde piace molto alla Fiorentina, che starebbe pensando di inserirlo nei discorsi già avviati per l'arrivo a Firenze di Grosso. Si tratta di Cristian Volpato, attaccante classe 2003 italo-australiano.
Andrà in America?
Il giocatore proprio in queste ore sta discutendo la possibilità di proseguire la carriera con la nazionale australiana per rispondere alla chiamata dei canguri per la Coppa del Mondo. Fino ad ora ha giocato nelle nazionali giovanili italiane.
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