Un giovane difensore della Fiorentina potrebbe prolungare il suo prestito lontano dal Viola Park: dialoghi tra le parti
Ancora movimenti tra le giovanili della Fiorentina: stavolta l'interessato è un giovane difensore.
Prestito prolungato
Si tratta di Giulio Scuderi, classe 2005, a Firenze dal 2023. Dopo la scorsa stagione passata in prestito all'Alcione Milano, in Serie C, è proprio la compagine lombarda che sta provando a mantenerlo in rosa per un altro anno. I contatti tra le società, riporta TMW, proseguono alla ricerca della formula giusta.
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