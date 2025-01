L'Empoli cerca rinforzi in attacco e vorrebbe prelevare Kouame. La richiesta della Fiorentina

L'Empoli è in cerca di rinforzi per il proprio attacco, alla luce del grave infortunio al crociato rimediato da Pietro Pellegri, e secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, gli azzurri stanno provando ad affondare con la Fiorentina per avere in prestito l'attaccante ivoriano Christian Kouame.

Appuntamento rimandato

Le discussioni sono in corso e procedono, nella giornata di oggi l'agente del calciatore Minieri (che ha tra i suoi assistiti anche il giovane difensore viola Comuzzo) era atteso al Viola Park, ma per cause di forza maggiore l'appuntamento in agenda è stato posticipato.

La proposta dell'Empoli

La Fiorentina vorrebbe incassare almeno 7 milioni di euro dall'addio di Kouame, l'Empoli non può però per il momento muoversi da una proposta a base prestito, con al massimo l'inserimento di un diritto di riscatto. E gli azzurri toscani non sono neanche da soli sulle tracce di Kouame, profilo apprezzato anche dal Torino, con cui c'è la possibilità di intavolare uno scambio che includa Antonio Sanabria, ma anche dal Cagliari, dal Genoa in cui ha già giocato, dallo stesso Venezia e dal Parma, che però in queste ore ha chiuso altri acquisti per il proprio reparto d'attacco.