Sarri riaccende la speranza: lo stato dei rapporti con Paratici e una certezza sulla proprietà

È ufficialmente iniziata la discussione attorno al futuro allenatore della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino scrive che lunedì scorso, Maurizio Sarri ha riacceso una speranza mai veramente svanita.

Le parole di Sarri

“Ringrazio i tifosi per l’accoglienza - ha detto a fine gara - e per avermi dimostrato tanto affetto quando ero senza panchina, forse perché son cresciuto in piazza Alberti... Non credo però che avrò la fortuna di allenare i viola”.

I rapporti con Paratici

Eppure, qualche speranza c'è. Paratici ne condivide le idee di calcio, anche se c'è da dire che il rapporto alla Juventus tra i due non è stato rose e fiori, specialmente nella parte finale.

La certezza e l'auspicio

La certezza invece, si legge ancora sul quotidiano locale, è che l’ultima parola spetterà alla proprietà. Con un auspicio: che la scelta venga condivisa da tutte le componenti della società.