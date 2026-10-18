La Nazione: La qualità del Como è un problema in più. Serve coraggio

Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si legge un'ampia analisi su Fiorentina-Como, tra poche ore in scena al Franchi.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Il Franchi si accende. C'è il Como”.

Pagina 4

A pagina 4 si legge: “Orgoglio e difesa per uscire dal buio. La qualità del Como problema in più. Vanoli chiede prova di coraggio”.

Pagina 5

A pagina 5: “Mastantuono non si tocca. Pongracic torna in difesa. E Njie si riprende la corsia”. E sotto: “Andreazzoli rompe il ghiaccio, il settimo assalto è quello giusto”.

Pagina 6

A pagina 6: “Brescianini raccordo ed equilibrio. Come sono cambiate le gerarchie". E sotto: “Uno stadio da grandi occasioni. Ma a San Siro settore ospiti vuoto”.