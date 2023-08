Berardi rimane a Sassuolo, Carnevali è stato chiaro. Ma il numero 10 neroverde è fuori dai convocati e non si presenta al Mapei

“Berardi non andrà da nessuna parte, rimane a Sassuolo”: queste le parole dell'amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali. Il numero 10 è sempre stato messo al centro del progetto come bandiera della squadra, ma le ultime voci di mercato hanno evidentemente turbato l'attaccante.

In questi istanti è iniziata Sassuolo-Atalanta e Berardi non è stato inserito nella lista dei convocati. Per giunta, il classe ‘94 non si è nemmeno presentato al Mapei Stadium per vedere i suoi compagni all’opera alla prima giornata.