Il Napoli accelera per un'ala che piace anche alla Fiorentina: i dettagli

Il Napoli continua a muoversi sul mercato e punta con decisione su Exequiel Zeballos del Boca Juniors, ala classe 2002 che piace anche alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, sono ore particolarmente intense per la trattativa che potrebbe portare l’esterno argentino in maglia azzurra.

Trattativa avviata

I contatti tra il club partenopeo e il Boca Juniors proseguono senza sosta, con le parti impegnate a trovare la formula giusta per arrivare alla chiusura dell’operazione.

L’argentino si avvicina agli azzurri

Zeballos è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio argentino e il Napoli lo segue da tempo. La sensazione è che la trattativa stia entrando in una fase decisiva, con il giocatore che si avvicina sempre di più al trasferimento in Italia. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori sviluppi, mentre il Napoli lavora per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo offensivo in vista della prossima stagione.