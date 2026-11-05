Corriere Fiorentino: Il grande rebus del centrocampo, Vanoli cerca la soluzione

Sul Corriere Fiorentino in edicola stamattina si legge un approfondimento sulle difficoltà della Fiorentina a trovare un equilibrio stabile a centrocampo.

Pagina 6

L'articolo presente è intitolato: “Il grande rebus del centrocampo. Così il tormentone condiziona i viola da più di un anno". Sottotitolo: “La posizione di Fagioli e l'impiego di Oulai. Vanoli ancora non ha trovato la soluzione”.

Problemi autunnali

Articolo che inizia così: “I buoni propositi estivi, quelli legati a un centrocampo ricco di fosforo e qualità, sono diventati in fretta problemi autunnali, e anche se Vanoli nella sua prima esperienza in viola ha già dovuto mettere mano alla linea mediana oggi è di nuovo alle prese con il solito rebus da decifrare”.