Carobbi: “Allenatore viola? Davanti a certi nomi meglio tenere Vanoli. Paratici con chi è venuto alla Fiorentina?”

A Toscana TV ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi, spaziando dal tema allenatore a tanti altri dell’attualità di casa viola.

‘De Rossi unico nome uscito che mi stuzzica’

“A Firenze si è visto poco spirito di appartenenza, chi avrà la fortuna di far parte della Fiorentina dovrà capire che servono meno proclami, meno risate, ma che servirà tutt’altro. Il tifoso fiorentino vuole veder sputare sangue per la maglia e quest’anno non lo si è mai visto. Allenatore? Di fronte ai nomi che sento mi viene da dire teniamo Vanoli, che ha fatto un miracolo. Conosce già la squadra, la fa a modo suo, a livello fisico sa gestire la squadra. De Rossi è l’unico nome che mi stuzzica un po’ di più”.

‘Paratici dovrà scegliere l’allenatore giusto’

“Il nocciolo della questione è: Paratici, con chi è venuto alla Fiorentina? O ha qualcuno dietro… perché sennò non torna perché abbia rifiutato certe opportunità. Dovrà presentarsi con un allenatore giusto, diverso, che dia qualcosa alla città, ai tifosi. I giocatori viola non hanno mai fatto vedere voglia e spirito di appartenenza, e i tifosi lo hanno percepito”.