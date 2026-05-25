De Rossi chiude la porta alla Fiorentina? "Sono legato al Genoa e alla voglia di restare, non c'è altro da aggiungere"

Serie A finita e ora è tempo davvero solo di futuro e di scelte per la panchina per la Fiorentina: tra i nomi più accostati c'è Daniele De Rossi, reduce dalla salvezza con il Genoa e vincolato anche da un'onerosa clausola. Ieri l'ex centrocampista ha rilanciato però con parole concilianti verso il suo club:

“Sono legato da un contratto al Genoa e soprattutto dalla voglia di stare qui. Non c'è altro da aggiungere, sono sicuro che con l'attuale gruppo si possa fare meglio l'anno prossimo”.