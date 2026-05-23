De Rossi predica calma: "Futuro? Non ho fretta, mercoledì incontrerò la società e vedremo cosa fare"

In vista dell'ultima partita di campionato contro il Lecce, l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha parlato in conferenza anche del proprio futuro, con alcune voci di mercato che lo vogliono anche vicino alla panchina della Fiorentina.

Le parole di De Rossi

“Paradossalmente ci siamo salvati troppo presto. Idealmente a sei-sette giornate dalla fine e questa cosa vi ha scatenato. Quello che faremo noi è quello che faranno altri allenatori di altre società”.

Incontro con la società

“Mercoledì ci rivedremo, staremo insieme e vedremo. Non ho fretta di andare in vacanza, rimarrò a Roma e ci sarà modo e maniera di programmare. Lo abbiamo fatto anche quando sembravo con la valigia pronta”.