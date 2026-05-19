Viviano: "De Rossi a Firenze senza se e senza ma per tornare ad accenderci. A Vanoli batto le mani ma..."

"Troppa sofferenza e pochissime gioie. Per questo volterei pagina a prescindere puntando sul gioco e sui giovani". Ha le idee chiare in fatto di futuro tecnico viola l'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano.

“Abbiamo bisogno di un De Rossi”

Intervistato dal Corriere Fiorentino aggiunge: “A me piace tantissimo De Rossi. Voto per lui senza alcun dubbio. Non sbaglia una parola, ha esperienza, carisma e voglia di emergere. In più, ne sono certo, tra lui e i fiorentini scoccherebbe la scintilla subito. Noi abbiano bisogno di uno come lui, Firenze deve tornare ad accenderci”.

“Batto le mani a Vanoli ma…”

Infine: “Batto le mani a Vanoli ma dico che da ora in poi serve altro. Come bacino d'utenza non abbiamo nulla da invidiare all'Atalanta e perfino il Napoli fino a pochi anni fa era ai nostri livelli. La Fiorentina ha semplicemente sbagliato le scelte, ma con un dirigente come Paratici può risalire”.