Il retroscena su Valdepeñas: il giovane terzino ha già rifiutato diverse offerte sperando di arrivare a Firenze
C'è un giovane che spera in tutti i modi di arrivare alla Fiorentina. E il nome non è da poco. Si tratta di Víctor Valdepeñas, terzino di proprietà del Real Madrid cercato dalla società viola per la fascia sinistra.
Sì ai viola
Come scritto dal Corriere dello Sport questa mattina (LEGGI QUI), il classe 2006 ha già aperto a un possibile trasferimento alla Fiorentina. Ma c'è un retroscena sui giorni che sta vivendo lo spagnolo.
Offerte rifiutate
Secondo quanto riporta l'edizione fiorentina de La Repubblica, il giocatore avrebbe già rifiutato le offerte di Malaga, Alaves e di alcune squadre estere sperando di arrivare a Firenze.
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