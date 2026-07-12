Ora Oso... Poi Valdepeñas? Il terzino del Real Madrid dice sì alla Fiorentina. Ecco le cifre del possibile affare
La Fiorentina è a un passo da Oso, terzino sinistro del Siviglia che dovrebbe essere a Firenze già nelle prossime ore. Ma il suo potrebbe non essere l'unico profilo in arrivo per la fascia sinistra.
Apertura ai viola
Rimane caldo anche il nome di Víctor Valdepeñas del Real Madrid, con il ragazzo che ha già manifestato il suo gradimento a un possibile trasferimento alla Fiorentina.
Le cifre del possibile affare
L'affare potrebbe andare in porto per una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro, con il Real che manterrebbe una percentuale sulla futura rivendita molto alta, intorno al 50%.
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