A margine dell'amichevole pareggiata per 2-2 contro il Belgio, anche Silvio Baldini, tecnico dell'Italia Under 21, ha preso la parola in conferenza stampa.

“Siamo un a famiglia”

Queste le sue parole a proposito della forza del gruppo: “Noi siamo una vera famiglia: chiunque entra si mette a disposizione e riesce sempre a fare ottime prestazioni. Pareggi come questo, conquistati senza paura contro un avversario forte, valgono come una vittoria perché ci abbiamo messo il cuore fino alla fine. Non sopporto invece le finte risse in campo: sono pagliacciate, il calcio non è uno sport da combattimento”.

“Lavoriamo per la Nazionale maggiore”

Il tecnico ha poi proseguito: “Il nostro obiettivo è lavorare per la Nazionale maggiore e ci è dispiaciuto molto per la sconfitta dell'Italia ieri sera, soprattutto perché tutti i ragazzi stavano tifando per i loro compagni di squadra che erano là, come Kayode e Pio Esposito. Ma il calcio è così: bisogna accettare le sconfitte e le difficoltà per crescere, senza cercare scuse che portano solo all'ipocrisia”.

Sulla partita

“Dal punto di vista tattico, nel primo tempo non era una questione di stanchezza: semplicemente non stavamo portando una pressione ordinata sulla loro difesa, permettendo al portiere di fare lanci lunghi pericolosi verso i loro attaccanti. Appena abbiamo sistemato la pressione con Camarda e Comuzzo ha rubato palla a centrocampo, siamo riusciti a ripartire e a trovare il gol”.

Sui prossimi impegni dell'Under 21

“Ora aspettiamo le amichevoli di marzo per far ritrovare questi ragazzi e far crescere ancora la loro intesa, visto che fino a giugno non ci saranno grandi movimenti verso la maggiore. Infine, per quanto riguarda il passato e piazze calde come Livorno o Pisa, sono ambienti molto passionali e difficili: quando decidi di allenare lì devi avere l'appoggio totale della società, perché ai primi risultati negativi rischi di restare solo. Con l'esperienza ho imparato a capire come tira il vento e a fare le mie valutazioni prima di buttarmi in mare quando c'è libeccio”.