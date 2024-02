Di Francesco alle prese con l'infermeria: a Firenze con gli uomini contati. Ok Lirola e il neo arrivato Valeri

Dopo la sconfitta di venerdì contro il Lecce la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà attesa dalla non semplice partita casalinga contro il Frosinone. La squadra di Eusebio Di Francesco nonostante sia una neopromossa ha dimostrato di poter far male a tante squadre, e per questo i viola non potranno permettersi di sottovalutare mimante la sfida. E se la Fiorentina non è al 100%, secondo quanto riportato da tuttofrosinone.com i ciociari dovranno fare i conti con i tanti infortunati.

Archiviata la sconfitta contro il Milan, per la trasferta in toscana il tecnico giallazzurro spera di recuperare qualche elemento dall'infermeria anche se è difficile attualmente avere delle certezze. Kalaj, Marchizza e Baez sicuramente non ci saranno cosi come Oyono, Zortea e Bonifazi che potrebbero tornare a disposizione per la sfida con la Roma del 18 febbraio. Gli unici in dubbio, e che quindi hanno ancora chance di recuperare durante questa settiaman, sono Cuni, Lusuardi e Ghedjemis.

Dopo le brutte notizie, arriva anche qualche lieta notizia per di Francesco. Salvo imprevisti però contro la Fiorentina l’ex viola Lirola, Valeri e Monterisi dovrebbero tornare arruolabili, e con una settimana in più di lavoro nelle gambe. Tre rinforzi per la difesa canarina che torneranno certamente utili al Frosinone contro i viola.