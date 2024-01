Il terzino e neoarrivato alla Fiorentina Davide Faraoni, che contro l'Udinese si è rivelato subito decisivo con l'assist servito per il gol di Beltran di testa, ha espresso le sue emozioni a DAZN dopo la gara: “Aono contento, un buon pareggio, l'Udinese è una squadra parecchio fisica, sapevamo che era difficile. In ogni caso abbiamo reagito nel secondo tempo, questa squadra ha qualità e carattere. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà con le loro ripartenze”.



Tanta roba essere qui



E aggiunge: “Sono arrivato da un giorno e mezzo, ho trovato subito dei ragazzi giovani e disponibili. Io sono tra i più vecchi del gruppo ma mi hanno accolto bene e so che faremo bene. Arrivare A questa età arrivare a questi livelli è tanta roba, non ci speravo più era un treno che non sapevo che se poteva mai passare”.

“Dobbiamo riflettere partita dopo partita”

E sulle tante partite da giocare afferma: "Anzitutto dobbiamo riflettere partita dopo partita, l'importante è la gestione perché c'è il rischio di farsi male, c'è tanta intensità, ma ci sono tanti giocatori forti".