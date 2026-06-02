Proc. Rugani: “Fiorentina occasione per lui, ma non è scattato il riscatto. Nessuno lo ha mandato via dalla Juventus”

Il procuratore Davide Torchia, agente del difensore Daniele Rugani, in prestito negli ultimi mesi di campionato alla Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva dell’avventura del proprio assistito viola.

‘Fiorentina un’occasione, e Paratici…’

“Rugani? È andato in prestito alla Fiorentina perché sinceramente la squadra viola aveva in quel momento molta necessità. Nessuno lo avrebbe mandato via dalla Juventus, ma c’è stata quest’occasione, con Paratici che ha visto Rugani fin da ragazzino ed è stato suo direttore per tanti anni. Daniele ha colto quest’occasione per far qualcosa di buono, la squadra si è salvata bene, non ha però stato raggiunto il minutaggio completo per far scattare il riscatto automatico”.

‘Rugani può avere attenzione sul mercato’

“Parleremo con la Juventus, aspettiamo gli eventi, non c’è una decisione già presa. Rugani è un giocatore che può avere qualche attenzione sul mercato e chiunque farà una proposta la valuteremo con attenzione”.