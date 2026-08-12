Niente informazioni e niente biglietti a 48 ore dalla sfida e a Benevento scatta la polemica

Si avvicina Fiorentina-Benevento, partita di Coppa Italia valida per i trentaduesimi di finale. Mentre la squadra viola prepara il primo impegno stagionale ufficiale, i tifosi campani non possono sorridere.

Trasferta negata al Franchi?

La redazione di TuttoBenevento.it denuncia la situazione: i tifosi giallorossi non hanno alcuna informazione riguardo la vendita di tagliandi per il settore ospiti. E la stessa Fiorentina non ha saputo dare risposte in merito.

I tifosi del Benevento protestano

A due giorni dalla partita di Coppa Italia, la vendita è bloccata e non è di fatto neanche partita. Le richieste da Benevento sono peraltro alte e stringenti, l'appuntamento è prestigioso e i tifosi sono pronti a presenziare al Franchi in gran numero (per quanto consentito dalle norme dei lavori). Ma non hanno alcun tipo di novità.