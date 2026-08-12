Il nuovo arrivato è subito pronto per Floro Flores. Il Benevento programma la rifinitura a Scandicci
Il primo impegno ufficiale della Fiorentina è alle porte. La squadra di Fabio Grosso, venerdì sera, sfiderà il Benevento in Coppa Italia. E i giallorossi si preparano alla sfida.
La situazione in casa Benevento
Mister Floro Flores, dopo il passaggio del turno contro il Ravenna, deve rinunciare a Raffaele Romano, uscito per infortunio. Il tecnico, quantomeno, ci riguadagna nel reparto offensivo: David Okereke sarà subito a sua disposizione.
Il programma verso la gara contro la Fiorentina
Come riporta Il Sannio, peraltro, domani il Benevento arriverà a Firenze. La rifinitura è programmata direttamente per venerdì in mattinata, in quel di Scandicci.
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