Beltran e un ritorno a Firenze non scontato: occhi dalla Spagna sull'argentino

Stagione anonima per il Valencia, che ha quasi scongiurato il rischio retrocessione trovandosi attualmente a +7 sulla zona pericolosa. In tutto ciò, non brillano neanche le prestazioni di Lucas Beltran, attualmente in prestito dalla Fiorentina, che però potrebbe aver trovato un acquirente per rimanere in Liga anche l'anno prossimo.

Acquirente "vicina"

Si tratta infatti dell'Espanyol, squadra che si trova direttamente sopra il Valencia - due i punti di vantaggio - e che avrebbe messo nel mirino l'argentino per la prossima stagione. Beltran, infatti, è in prestito secco - seppur oneroso - e quindi rimane di proprietà della Fiorentina: i catalani dovranno quindi trattare coi viola per il suo cartellino.

Numeri anonimi

Come detto, non la miglior stagione neanche per Beltran, che in 26 presenze coi suoi ha raccolto 3 gol e 2 assist, la metà precisa del bottino ottenuto la scorsa stagione con la Fiorentina - anche se il minutaggio è pressoché dimezzato, per cui la media è la solita -: non è da escludersi che, essendosi adattato al calcio spagnolo ed essendo madrelingua, anche il giocatore apprezzi la destinazione.