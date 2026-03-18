Malusci: "Fossi in Paratici cambierei molto in estate. Voi vi fidereste a cominciare una stagione con questa squadra?"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno Toscana sul momento della squadra di Vanoli: “Le preoccupazioni prima di Cremona erano normali, visto ciò a cui ci aveva abituato la Fiorentina. Poi però sono arrivate prestazioni importanti, si sono riaccesi calciatori che non vedevamo performare da tempo, su tutti Dodo, Gudmundsson e Piccoli. Indubbiamente la partita di lunedì fornisce buone speranze, sebbene sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione perché nove partite sono tante”.

“Fazzini da tenere solo se…”

Su Paratici: “Se fossi al suo posto fare molti cambi in questa squadra, fosse solo per il fatto che non mi fiderei. Voi iniziereste un'altra stagione con questa squadra? Detto ciò è ancora presto per fare valutazioni, Paratici se ne occuperà a salvezza raggiunta. Fazzini? Sarebbe una mezzala di ottimo livello, ma lo terrei solo se arrivasse un allenatore che crede davvero in lui”.