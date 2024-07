A movimentare il mercato della Fiorentina, in questi giorni, è stata soprattutto per non dire esclusivamente l'operazione Zaniolo. Una questione che sembrava chiusa e che invece, pur essendo l'Atalanta ancora in vantaggio, potrebbe non esserlo del tutto. Alfredo Pedullà, infatti, ha parlato di un tentativo di sorpasso al fotofinish da parte della Fiorentina e le prossime ore in tal senso saranno decisive.

Lucca e un misterioso difensore

In attacco la Fiorentina continua a valutare altri profili. Lucca ad oggi è il nome più quotato in quanto rappresenta il prototipo di attaccante che piace a Palladino, alto e forte di testa un po' come era Djuric a Monza. Per quanto riguarda la difesa, invece, sembra che la dirigenza viola stia puntando un centrale italiano che gioca in Serie A. Più difficile la pista che porta a Theate, anche se la volontà del giocatore di tornare in Italia potrebbe rivelarsi un fattore.

Si muove il mercato dei giovani

In uscita terrà banco a lungo la questione Amrabat: a Pradè non dispiacerebbe tenerlo, ma il giocatore è di tutt'altro avviso e attenzione alla possibilità che possa rimanere in Italia, con Ibrahimovic che spinge per portarlo al Milan. Si muove poi il mercato dei giovani: Favasuli andrà al Bari, Jacopo Tarantino invece si aggregherà alla Primavera della Fiorentina dopo l'esperienza con l'Ascoli, ma probabilmente verrà subito girato in prestito in Serie C.