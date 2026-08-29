Il ritorno a sorpresa. Di Marzio: "Trattativa in corso tra Fiorentina e Leeds per Gnonto"

Un nome a sorpresa che improvvisamente prende piede nel rush finale di mercato per la Fiorentina ed è quello di Willy Gnonto: l'attaccante esterno, da quattro anni al Leeds United, è in uscita e potrebbe diventare la pista buona per integrare le fasce.

Ritorno in Italia?

L'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio parla di una trattativa in corso tra Fiorentina e Leeds per il classe 2003, che vorrebbe tornare in Italia.

Sorpresa…fino a un certo punto

Sorpresa ma fino ad un certo punto, perché che Gnonto fosse nella lista della Fiorentina era già emerso tramite Fiorentinanews.com a fine giugno scorso. Poi il club viola aveva deciso di puntare principalmente su altri nomi, salvo poi ritornare a ripensare al giocatore nel giro della Nazionale.