Gnonto vuol giocare di più…e la Fiorentina è la sponda giusta per lui. L’ultima idea di mercato

Wilfried Gnonto vuole giocare di più. Parallelamente, il presidente del Leeds, società che detiene la proprietà del suo cartellino, Paraag Marathe, ha dichiarato che ci saranno delle cessioni quest'estate e Gnonto potrebbe essere uno di questi, vista la sua scarsa presenza in campo in campionato. Tutti fattori questi che giocano a favore della Fiorentina.

La sponda giusta

Eh già, proprio così, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, Gnonto potrebbe trovare la sponda giusta per le sue aspettative proprio nel club viola. E’ un nome conosciuto in Italia anche perché ha già giocato anche per la Nazionale. Fabio Paratici ha avuto modo di tenerlo sott’occhio da vicino in questi anni vista la sua frequentazione in Premier League. Ed è ancora giovane con una bella fetta di carriera davanti a sé, essendo un 22enne (farà 23 anni a novembre).

Sia a destra che a sinistra

E poi ultimo, ma non ultimo certamente per importanza, può rivestire i panni si di esterno offensivo a destra che a sinistra, una manna per la Fiorentina che ha assoluto bisogno di interpreti in queste zone del campo per assecondare l’idea tattica del nuovo tecnico Fabio Grosso.

Costo del cartellino

A seguito del poco spazio trovato nel corso dell’ultima stagione, le quotazioni economiche di Gnonto sono in ribasso (15 milioni circa il costo del cartellino), ma non è escluso il fatto che possa essere trattato anche con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto, a determinate condizioni.