Ma Gonçalves dov’è? Oltre cento gol in panchina, l’alibi della forma fisica che inizia a fare acqua

Quando arriverà il momento di Pedro Gonçalves? I tifosi della Fiorentina se lo chiedono, ma non sembrano arrivare risposte da Vanoli. Anzi, le scelte effettuate dall’allenatore gigliato sembrano andare in una precisa direzione, che al momento non prevede il portoghese ex Sporting Clube de Portugal all’interno dello scacchiere viola.

Un gol bellissimo, ma poi…

Ormai da oltre un mese Pedro Gonçalves si allena in pianta stabile con la Fiorentina, ma non è mai arrivata un’opportunità da titolare per il classe ’98 lusitano, a cui viene preferito pressoché chiunque da Vanoli nel reparto offensivo. Appena 74 minuti giocati, nei quali è comunque riuscito a trovare un gol, bellissimo, in Coppa Italia contro il Pisa, che ha evidenziato subito le doti balistiche di un calciatore che vede e sente la porta.

L’ultima scelta in avanti

La scusa della mancanza di condizione inizia a fare acqua, Gonçalves aveva chiuso la passata stagione giocando tutte le ultime 10 partite dello Sporting senza alcun problema. Un calciatore da oltre 100 gol realizzati, con esperienza anche in Champions League, e nel pieno della carriera. Invece gli sono passati davanti tutti, anche Gnonto, che di gol in carriera ne ha segnati molti di meno, per usare un eufemismo. Com’è possibile che Gonçalves non giochi mai, a maggior ragione con Atta indisponibile? Prima della prossima sesta, tra meno di un mese, sarà tempo di nuovi bilanci.