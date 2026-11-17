L'ex calciatore della Fiorentina Riccardo Maspero, intervenendo a TMW Radio, ha parlato anche della condizione di Nicolò Fagioli, che in viola non sta vivendo un momento felice.

Le parole di Maspero

“Per me è in confusione. Bisogna capire il perché. Con Grosso ha avuto problemi, sembrava che con Vanoli si fosse sistemato, poi però forse a livello di personalità deve trovare qualcosa per essere più continuo e sul pezzo. Le qualità le ha però”.

I limiti

“Giudico i ragazzi per quello che fanno in campo, la vita privata si risolve come meglio crede. Oggi le prestazioni sono queste, vuol dire che oltre un certo livello non riesce ad arrivare, sarà un limite che determinerà Fagioli come tipo di giocatore. Ha mostrato talento e qualità, ma devi dimostrarle sempre. Oggi dovrebbe essere al top, vista l'età. E se non è così…”