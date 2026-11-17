L'ex calciatore di Juventus e Bologna Domenico Marocchino, ha parlato anche di due calciatori della Fiorentina durante il suo intervento a TMW News.

Su Fagioli

“La situazione che sta vivendo Fagioli? Mi pare che alla Fiorentina non ci siano incontristi in mezzo al campo e per questo un giocatore leggero come mentalità e caratteristiche fisiche può trovarsi in difficoltà. Fagioli ha bisogno probabilmente al suo fianco di un giocatore diverso”.

Su Pellegrino

“A me Pellegrino piace. Non è un attaccante freddo, uno che tocca 10 palloni e 8 volte prende la porta. Ma sa far salire la squadra e i suoi gol li fa e si impegna sempre. Magari non ha colpi di classe, però con lui è come uscire di casa con 50 euro nel portafoglio”.