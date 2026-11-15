Sergio Gomez: "Forti di testa come Pellegrino se ne trovano pochi a giro. Ma non lo paragonate a Batistuta, non gli fa bene"

Il mentore di Pellegrino in Argentina si chiama Sergio Gomez ed è il suo ex allenatore al Platense, club nel quale sbocciò il talento del figlio d'arte. A La Nazione il tecnico sudamericano ha parlato dell'attaccante viola:

"Oggi è tra i giocatori più forti in circolazione in questo fondamentale (colpo di testa ndr). Pochi attaccanti argentini hanno quelle capacità in elevazione. Ma anche su questo dettaglio ci abbiamo lavorato molto: sotto la mia gestione, Mateo ha realizzato solo un gol di testa. Da lì, poi, ha trovato la sua strada.

Il cognome pesante? Ho sempre riscontrato in lui la disciplina e la professionalità trasmesse da suo padre, ma ha anche mostrato una personalità propria e la voglia di scrivere la sua storia, senza copiare quella degli altri. Nello spogliatoio era un ragazzo allegro, che viveva e giocava con gratitudine per l’opportunità che aveva".

No ai paragoni scomodi

“Può arrivare dove vorrà, tenendo sempre l’umiltà come bandiera e conservando la professionalità che lo ha portato a misurarsi con il calcio italiano. Occhio però, i paragoni troppo grandi (con Batistuta ndr) a mio avviso non fanno bene: Mateo vuole e può scrivere la propria storia. A me piacerebbe vederlo in Nazionale, perché ha una mentalità unica e caratteristiche da centravanti che ormai si trovano in pochi”.