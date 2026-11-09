Jimenez: "Dobbiamo iniziare a portare a casa vittorie, le belle partite come stasera non bastano. Mi reputo un giocatore forte"

Rammaricato un po' come tutti gli altri compagni, Alex Jimenez che al media ufficiale della Fiorentina ha parlato così:

"Penso sia stata una partita molto bella della squadra e anche i tifosi ci hanno dato l’aiuto che ci voleva, però alla fine dobbiamo cambiare mentalità: queste partite le dobbiamo vincere, come ha detto lui. Ha fatto delle belle parate Vicario, dobbiamo essere più cattivi anche in difesa per non prendere gol però almeno abbiamo portato a casa un punto, che è meglio di zero.

Mi piace da sempre avere personalità in campo e fare cose belle, che ci portano a bei risultati. Penso di essere un giocatore forte, che può aiutare molto la squadra. Il post sosta? Queste due settimane ci fanno bene per riposare un po’ e tornare a lavorare, pensando alla partita di Monza. Dobbiamo iniziare a portare a casa vittorie perché non bastano le belle partite".