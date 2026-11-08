Jimenez: "La Juve è forte ma questa era da vincere. Ci vedo in crescita ad ogni partita ma siamo una squadra nuova"

Protagonista anche stasera Alex Jimenez, che a Dazn ha parlato così nel post Fiorentina-Juve:

"Quello che ci ha detto il mister a fine partita, forse ci manca la mentalità di voler vincere alcune partite come oggi. Abbiamo fatto una buona prestazione però alla fine non portiamo a casa tre punti, che erano importanti. Vero che davanti c’era una squadra forte come la Juventus però oggi era una partita da vincere. A volte ci manca un po’ giocare più collettivamente e non singolarmente, però stiamo migliorando in quello. Siamo una squadra nuova ma ci vedo ogni partita che passa. Dobbiamo pensare già a Monza, partita da portare a casa".