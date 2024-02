La rivelazione di Frey: "Dopo la Fiorentina mi voleva un top club europeo. Ma poi..."

Si dice spesso che la Fiorentina non abbia mai più avuto un portiere come Sebastien Frey. D'altronde il francese non solo era formidabile tra i pali, ma durante gli anni di Prandelli diventò una vera e propria bandiera viola distinguendosi peraltro come uno dei migliori numeri uno in Serie A e in Europa.

Sirene francesi

Al punto di attirare l'interesse di un club molto importante, come ha rivelato Frey ai microfoni di 90minFR: “L'anno in cui ho lasciato la Fiorentina ero in trattativa con il Paris Saint-Germain. L'operazione però si rivelò lunghissima, e io non volevo aspettare. Ero nel pieno del divorzio con mia moglie, volevo certezze e le volevo subito. Alla fine quindi decisi di accettare l'offerta del Genoa, mentre al PSG ci andò Sirigu”.