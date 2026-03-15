La Fiorentina sfiora l'impresa in casa della capolista Roma. La beffa arrivata nel finale

La Fiorentina Femminile esce dalla trasferta in casa della capolista Roma con un pareggio per 1-1.

Vantaggio Fiorentina

Sono le viola ad avere il rammarico maggiore per questa divisione della posta, anche perché hanno trovato il vantaggio al 43' con un tocco ravvicinato di Janogy.

Occasione d'oro poco prima del pareggio

A lungo avanti, la Fiorentina ha avuto la palla d'oro per il 2-0 (e quindi per chiudere la partita con Bonfantini che si è fatta parare un tiro ravvicinato da Baldi. Tutto questo poco prima del pareggio-beffa di Galli arrivato al 76' (colpo di testa della giallorossa).

Nel finale entrambe le squadre hanno cercato la vittoria senza però riuscire ad ottenerla.

Classifica

Con questo pareggio la Roma ha consolidato la sua leadership con 37 punti (sette di vantaggio sull'Inter seconda), mentre la Fiorentina sale a 25 raggiungendo al quinto posto il Napoli e due punti sotto la Lazio, quarta.