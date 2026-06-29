Arrivano conferme sull'interesse della Fiorentina per Juanlu Sanchez. Ecco quanto costa il terzino
Arrivano conferme dalla Spagna sull'interesse della Fiorentina per Juanlu Sanchez. Come scrive El Diario de Sevilla, per il terzino del Siviglia sono stati fatti sondaggi sia dalla società viola che dall'Atalanta.
Il costo
Il club andaluso sta aspettando offerte per il classe 2003, che al momento costa sui 5 milioni di euro a causa del recente rendimento al di sotto delle aspettative.
La volontà del Siviglia
Il Siviglia vuole la cessione del giocatore, visto che nel suo ruolo è recentemente arrivato i biancorosso Juan Iglesias dal Getafe.
💬 Commenti