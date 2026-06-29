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Arrivano conferme sull'interesse della Fiorentina per Juanlu Sanchez. Ecco quanto costa il terzino

Redazione /
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Arrivano conferme dalla Spagna sull'interesse della Fiorentina per Juanlu Sanchez. Come scrive El Diario de Sevilla, per il terzino del Siviglia sono stati fatti sondaggi sia dalla società viola che dall'Atalanta. 

Il costo

Il club andaluso sta aspettando offerte per il classe 2003, che al momento costa sui 5 milioni di euro a causa del recente rendimento al di sotto delle aspettative. 

La volontà del Siviglia

Il Siviglia vuole la cessione del giocatore, visto che nel suo ruolo è recentemente arrivato i biancorosso Juan Iglesias dal Getafe.

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