Non solo il caso Acerbi: il presidente dell'Inter Zhang finisce al centro di un guaio finanziario

Non c'è solo il caso Acerbi a tenere banco in casa Inter. Se sul campo le cose vanno benissimo per i neroazzurri, ormai lanciati verso lo Scudetto e la seconda stella, lo stesso non si può dire per il loro presidente.

Problemi finanziari per Zhang

La Corte d'Appello di Milano ha infatti affermato chela sentenza di Hong Kong, secondo cui Steven Zhang dovrà versare più di 320 milioni a China Construction Bank, sia valida anche in Italia. Il presidente dell'Inter avrebbe dovuto restituire più di 255 milioni di dollari, ma non lo ha mai fatto. Una vicenda spinosa che, comunque, dovrebbe rimanere limitata al solo Zhang senza interessare direttamente la società Inter.