Beltran, ci rivediamo domenica. Kayode invece...

Italiano per questa trasferta della Fiorentina contro il Cukaricki, ha deciso alla fine di rinunciare a Beltran preferendo averlo a disposizione per il campionato e per la prossima sfida contro il Bologna.

Il trauma contusivo

L'attaccante argentino, che proprio contro il Cukaricki all'andata aveva segnato i suoi primi gol in viola, è rimasto a Firenze per riprendersi dal trauma contusivo al costato rimediato contro la Juventus.

Condizioni in miglioramento

Le sue condizioni sono in miglioramento, per questo motivo c'è ottimismo sul fatto che possa essere regolarmente a disposizione per la partita di domenica prossima.

Kayode invece…

Difficile invece che ci possa essere recupero di Kayode. Anche per lui ci sono ricordi legati al match di andata col Cukaricki, solo che sono negativi, perché è proprio contro i serbi che si è infortunato alla caviglia.