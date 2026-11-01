Il Genoa fa un colpaccio salvezza a Lecce e si distanzia dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA classifica di Serie A
La vittoria con la Fiorentina ha lanciato il Genoa: da quel 2-1 quattro vittorie nelle ultime cinque, tra cui quella di oggi sul campo del Lecce, in uno scontro salvezza già delicato. Vittoria per 2-1 per la squadra di De Rossi, tutto deciso nel primo tempo.
All'11' il vantaggio firmato dal solito Osmajic, alla deviazione da centro area su un cross forte e teso di Messias. Poi il raddoppio proprio del brasiliano, lanciato da El Shaarawy e abile ad aggirare Falcone, prima di segnare. Al 40' la rete dell'ex viola Maleh, con una punizione deviata in porta. Il Lecce resta così a quota 9 mentre il Genoa si distanzia dalla Fiorentina.
La classifica di Serie A
La nuova classifica di Serie A: Lazio 28, Inter 25, Roma 24, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus 14, Napoli 14, Bologna 14, Genoa 13, Cagliari 13, Torino 13, Atalanta 11, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Fiorentina 5, Parma 5, Venezia 3.