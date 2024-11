L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato al portale de La Gazzetta dello Sport in qualità di doppio ex viola e dell'Inter, in vista della sfida di domenica sera: “Sicuramente i nerazzurri sono favoriti, ma dico proprio per la lotta Scudetto. Sono fortissimi e possono arrivare anche in fondo alla Champions. Mentre la Fiorentina è la sorpresa più bella di questa Serie A, è bello vedere Firenze sognare e bisogna lasciarglielo fare. Chi vince? Il cuore dice Viola, la testa dice Inter. Su chi tiferò, la risposta è scontata”.

“Rivedo un po' della Fiorentina di Prandelli. Portiere e centravanti…”

Sulla squadra di Palladino: “Da premiare il coraggio di un grande gruppo, stanno facendo divertire. Devo dire che in qualche aspetto rivedo la nostra Fiorentina, con Prandelli, anche se sono storie diverse. Se la godano loro, i ragazzi, Palladino e Commisso. A fine campionato ci sono fattori che ti portano quattro o cinque punti in più, per fortuna ci sono un grande portiere e un grande attaccante”.

“Sommer una garanzia, ma prendo De Gea”

Su un paragone De Gea-Sommer: “Lo svizzero è davvero una garanzia. Ha smentito chiunque ha storto il naso al suo arrivo, parata dopo parata. Ma scelgo De Gea. Semplicemente è un portiere straordinario e spero continui così, incredibile di fronte a mille interrogativi”.