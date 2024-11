Emergenza in difesa per la Juventus, che guarda già al mercato. In pole Skriniar, ma c'è anche un ex Fiorentina

Per la Juventus di Thiago Motta è emergenza. Non certo in termini di risultati, ma la difesa bianconera ha la coperta corta e deve fare i conti con due infortuni molto gravi. Dopo la rottura del crociato anteriore di Bremer, arriva una grave lesione che interessa la stessa zona per Cabal. A serio rischio la stagione del neo-acquisto. E adesso?

La Juve deve sistemare la difesa. Tra gli obiettivi un ex viola

La Juventus guarda già al mercato di gennaio per sistemare la difesa. Come riportato dal portale de La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo numero uno rimane Milan Skriniar, ma tra i nomi segnati da Giuntoli c'è anche un ex Fiorentina. David Hancko, in forza al Feyenoord, interessa ai bianconeri.