Ferrari: "Il modo migliore per onorare la storia viola è continuare a scriverla insieme. Un grande grazie per il centenario"

Attraverso il proprio profilo Linkedin, il direttore generale della Fiorentina ha commentato i due eventi che si sono svolti per festeggiare il centenario della squadra viola.

Il messaggio di Ferrari

“Due serate. Cento anni di storia. Un'unica grande emozione viola. Sabato la celebrazione del Centenario, ieri l'abbraccio tra le Fiorentina All Stars e le Legends di Operazione Nostalgia. Due appuntamenti diversi, uniti dallo stesso senso di appartenenza che da un secolo lega la ACF Fiorentina a Firenze e ai suoi tifosi”.

Le due feste viola

“Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro, alla competenza e alla dedizione di tante persone. A collaboratori, dipendenti, partner, istituzioni e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questi eventi va il mio più sincero ringraziamento. Il pensiero è andato anche a chi ha reso grande la Fiorentina nel corso della sua storia”.

Il ricordo di Rocco

“Tra questi Rocco Commisso, il cui legame con la Viola continua a vivere nel progetto di Giuseppe e Catherine Commisso. Due eventi che hanno unito passato, presente e futuro. Ora è il momento di riportare sul campo l'energia respirata al Franchi durante queste due serate. Perché il modo migliore per onorare cento anni di storia è continuare a scriverne le prossime pagine, tutti insieme”.